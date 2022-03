Valeria Panigada 4 marzo 2022 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Mentre l'attenzione dei mercati rimane rivolta agli sviluppi su Russia-Ucraina, dal fronte macro oggi giungeranno indicazioni di rilievo. Nel corso della mattina verranno diffuse la produzione industriale in Francia e le vendite al dettaglio nell'Eurozona. Ma il market mover odierno è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio italiano. Secondo gli analisti potrebbe arrivare un aumento dei nuovi occupati non agricoli di 400.000 unità (consenso) con contestuale accelerazione dei salari (di 5,8% a/a da 5,7%).