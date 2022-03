Valeria Panigada 3 marzo 2022 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede l'indice Pmi servizi delle principali economie europee e dell'intera Eurozona, dopo quello della Cina che a è sceso più del previsto (a 50,2 punti), ma rimanendo ancora in fase di espansione. Sempre dall'area euro in arrivo anche il dato su disoccupazione e prezzi alla produzione. Nel pomeriggio dagli Usa giungeranno le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, oltre che l'indice Ism non manifatturiero.Sul fronte banche centrali, oggi la Bce pubblicherà i verbali della riunione di febbraio, nella quale la presidente Lagarde aveva enfatizzato che a marzo l’istituto avrebbe riesaminato le sue prospettive economiche. Per la Fed, il governatore Jerome Powell terrà la sua audizione di fronte al Senato, dopo che ieri si è presentato davanti alla Camera.A livello societario, in uscita oggi i conti di Amplifon e Brembo, oltre alla call di Tim con gli analisti.