24 febbraio 2022

MILANO (Finanza.com)

La crisi ucraina rimane al centro dell'attenzione. Questa sera è in programma a Bruxelles una riunione straordinaria dei 27 capi di Stato e di governo della Ue per fare il punto della situazione.L'agenda macro di oggi prevede alcune indicazioni dagli Stati Uniti. In particolare nel pomeriggio da Oltreoceano giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, il Pil del quarto trimestre e le vendite di case nuove. Sul fronte Fed, oggi interverranno Barkin (membro non votante) e Mester (membro votante).In Italia il Tesoro sarà impegnato nell'asta di Bot semestrali da 5,5 miliardi. Tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare Saipem, Recordati, Geox, Moncler e Inwit che presentano i conti al mercato.