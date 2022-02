Valeria Panigada 21 febbraio 2022 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana ricco di indicazioni. Mentre gli occhi dei mercati restano puntati sull'evoluzione della crisi ucraina e sulle mosse delle banche centrali, dal fronte macro oggi giungeranno gli indici Pmi manifatturiero e servizi dalle maggiori economie europee e dall'Intera Eurozona. Da valutare l’entità del recupero del comparto servizi (passato il picco dell’ondata di contagi) e se vi sono segnali di allentamento sul fronte prezzi.Intanto questa mattina dalla Cina la People's Bank of China, banca centrale cinese, ha confermato il tasso di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno al 3,7%. Il tasso a cinque anni è stato lasciato invariato al 4,6%. I tassi sono stati lasciati invariati dopo il taglio del mese di gennaio, quando la PBOC ha abbassato i tassi LPR a 1 anno di 10 punti base dal 3,8% al 3,7%, riducendo i tassi a cinque anni (per la prima volta dall'aprile del 2020) di 5 punti base dal 4,65% al 4,6%.Si ricorda che oggi Wall Street rimarrà chiusa per il President's day. Mentre nel corso della settimana, (data da definirsi) è previsto l’incontro tra il Segretario di Stato USA, Blinken, ed il Ministro degli Esteri russo, Lavrov, per cercare di trovare una mediazione tra le parti viste le recenti tensioni sul tema Ucraina (data da definirsi).