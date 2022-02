Valeria Panigada 3 febbraio 2022 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

L'attenzione dei mercati sarà rivolta oggi alle banche centrali con la riunione della Bce e della Boe. Per quanto riguarda la Bce non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, ma sarà importante seguire la conferenza stampa della governatrice Christine Lagarde per capire le intenzioni future. Per la Bank of England invece è atteso un rialzo dei tassi di 25 punti base allo 0,5% per far fronte all'aumento dell'inflazione.Per i dati, l'agenda macro prevede nel corso della mattina l'indice Pmi servizi delle principali economie europee e dell'intera Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i sussidi alla disoccupazione e l'indice Ism non manifatturiero. In programma le audizioni di Raskin, Cook e Jefferson in Senato per la nomina a membri del board della Fed.A livello societario, sono attesi i risultati di Enel. Infine si ricorda, che oggi Sergio Mattarella giurerà di fronte al Parlamento come presidente della Repubblica per la seconda volta.