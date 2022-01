Valeria Panigada 26 gennaio 2022 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Il market mover della giornata è rappresentato dalla riunione del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio operativo della Federal Reserve, con successiva conferenza stampa del presidente, Jerome Powell. L’Istituto è atteso confermare il costo del denaro, ma potrebbero giungere spunti interessanti sull’evoluzione dei rialzi dei tassi nel 2022 e sulla riduzione del bilancio.Sempre in tema di banche centrali, oggi è attesa anche la decisione di politica monetaria della Bank of Canada, che dovrebbe mantenere i tassi stabili allo 0,25%. Tra i dati, l'agenda macro prevede le vendite di case nuove negli Stati Uniti.Per quanto riguarda l'Italia, oggi si avrà la terza votazione per il presidente della Repubblica. Intanto il Tesoro collocherà in asta Btp short term fino a 3,75 miliardi e Btp-i fino a 1 miliardo.A livello societario, è atteso il cda di Tim per la presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale da parte del neo amministratore delegato Labriola. Mentre da Oltreoceano giungeranno le trimestrali di Intel, Boeing, AT&T e Tesla.