Valeria Panigada 28 dicembre 2021 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Giornata piuttosto povera di indicazioni. Dopo il dato sulla produzione industriale in Giappone, l'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione dell'indice S&P CS sui prezzi delle case negli Stati Uniti. Si segnala che in Italia, il Ddl di bilancio, con la manovra finanziaria per il 2022 si avvia ai passaggi finali con l'approdo in Aula e l'inizio delle votazioni.