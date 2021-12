Valeria Panigada 1 dicembre 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli appuntamenti che animeranno la seduta di oggi. L'agenda macro odierna prevede nel corso della mattina l'indice Pmi manifatturiero in Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna ed Eurozona relativo al mese di novembre. Dagli Usa nel pomeriggio giungeranno il sondaggio Adp sui nuovi occupati nel settore privato, come anticipazione dei dati sul mercato del lavoro di venerdì, l'indice Pmi Markit manifatturiero e l'indice Ism manifatturiero. In giornata l'Ocse pubblicherà l'Economic Outlook e in serata la Fed il Beige Book.Tra gli altri appuntamenti, in programma un discorso di Bailey della BoE. Mentre Powell (Fed) e Yellen (Tesoro) oggi parleranno alla Camera.Intanto questa mattina dalla Cina è giunto l'indice Pmi manifatturiero cinese stilato congiuntamente da Caixin e Markit che a novembre è sceso a 49,9 punti, facendo peggio dei 50,5 punti attesi dal consensus e bucando soprattutto, sebbene di un soffio, la soglia di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e valori al di sopra. Il dato è rallentato rispetto ai 50,6 punti precedenti.In Germania le vendite al dettaglio hanno proseguito la loro contrazione, mostrando a ottobre un calo dello 0,3% rispetto al mese precedente, deludendo le attese del mercato che si aspetta invece un aumento dell'1%.