Valeria Panigada 23 novembre 2021 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dagli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Gran Bretagna, Eurozona e Stati Uniti relativo al mese di novembre. "Particolare attenzione andrà data alle componenti prezzi, per vedere l’evoluzione del quadro inflattivo ed a quella supply delivery del comparto manifatturiero, per valutare se vi siano o meno segnali di allentamento dei ritardi nelle catene di approvvigionamento", sottolineano gli analisti di Mps Capital Services.Tra gli altri appuntamenti, si segnala un discorso di Bailey della BoE. Infine, si ricorda che oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.