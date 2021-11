Valeria Panigada 19 novembre 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà piuttosto scarna di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede come unico dato il fatturato industriale in Italia, dopo che questa mattina sono stati diffusi i prezzi alla produzione industriale in Germania, saliti a ottobre più del previsto a +3,8% rispetto a settembre. Previsti in giornata i discorsi di Lagarde della Bce e di Waller e Clarida della Fed.