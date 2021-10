Valeria Panigada 13 ottobre 2021 - 08:11

Dopo i dati giunti da Cina e Giappone e dalla Gran Bretagna, l'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la produzione industriale dell'Eurozona. Ma l'attesa maggiore sarà per l'aggiornamento, in uscita nel primo pomeriggio italiano, sull'inflazione negli Stati Uniti relativa al mese di settembre, che dovrebbe rimanere invariata al 5,3%, mentre quella core (escluse le componenti alimentari ed energia) dovrebbe salire al 4,1%. In serata, la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell'ultima riunione.A livello societario, oggi parte la stagione delle trimestrali Usa con le big del settore finanziario che pubblicheranno i conti del terzo trimestre. In particolare, oggi toccherà a JP Morgan, mentre domani sarà il turno di Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.Infine, sul fronte emissioni, si segnala l'asta del Tesoro di Btp a 3, 7 e 30 anni per 6,5 miliardi.