8 ottobre 2021

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di quest'ultima seduta della settimana è rappresentato dal rapporto sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio italiano verranno infatti diffusi i tasso di disoccupazione, l'andamento dei salari ma soprattutto i nuovi occupati non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls). L'evoluzione del mercato del lavoro statunitense è un parametro essenziale nella politica monetaria della Federal Reserve.L'agenda macro di oggi prevede inoltre il bollettino trimestrale della BoE. Sempre in tema di banche centrali, è in programma un discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde. Infin, si segnala tra gli appuntamenti la conferenza parlamentare in preparazione della 26 Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP26).