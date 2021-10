Valeria Panigada 7 ottobre 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede tra i dati le vendite al dettaglio in Italia, che daranno uno spaccato sull'andamento dei consumi interni, la bilancia commerciale in Francia e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, che saranno un anticipo dei dati sul lavoro americano in uscita domani. In programma i discorsi di Holzmann, Lane, Schnabel (Bce), Mester (Fed) e Kuroda (BoJ). Sempre in tema di banche centrali, oggi la Bce pubblicherà i verbali della riunione di politica monetaria di settembre.