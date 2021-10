Valeria Panigada 1 ottobre 2021 - 08:09

Laseduta odierna sarà movimentata da diverse indicazioni. Nel corso della mattina verranno diffusi l'indice Pmi manifatturiero in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona, ma ancora più importante sarà l'aggiornamento sull'inflazione nell'Eurozona a settembre, che dovrebbe salire ancora al 3,3% su base annua. Dagli Stati Uniti giungeranno nel pomeriggio le spese e i redditi delle famiglie, l'Ism manifatturiero e la fiducia delle famiglia calcolata dall'Università del Michigan. In agenda per l'Italia anche il dato sulle immatricolazioni di auto nel mese di settembre 2021, che verrà pubblicato nel tardo pomeriggio.