Valeria Panigada 28 settembre 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Trai principali appuntamenti dell'agenda macro di oggi, l'apertura del Forum BCE (ex Sintra), nel quale parteciperanno i banchieri centrali delle principali economie per confrontarsi sul tema "Beyond the pandemic: the future of monetary policy", ovvero il futuro della politica monetaria dopo la pandemia. A questo riguardo è in programma oggi pomeriggio il discorso inaugurale del presidente della Bce, Christine Lagarde. Sempre in tema di banche centrali, Jerome Powell, numero uno della Fed, terrà una audizione alla Commissione bancaria del Senato. Tra i dati, da monitorare la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro metterà in asta Bot a sei mesi per un importo di 5,5 miliardi.