Valeria Panigada 24 settembre 2021 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di appuntamenti. Nel corso della mattina l'unico dato di rilievo in programma è l'indice IFO di fiducia degli imprenditori tedeschi, atteso in lieve rallentamento a settembre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite di case nuove. In programma anche l'intervento di due membri Fed non votanti, Mester e George, sull'outlook economico.