14 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina i dati sul mercato del lavoro in Gran Bretagna. Ma il market mover della giornata è rappresentato dall'inflazione negli Stati Uniti che giungerà nel primo pomeriggio italiano. Il dato di agosto dovrebbe essere in linea con il precedente, con il rialzo guidato ancora una volta soprattutto dalla componente energetica ed alimentare. Si segnala anche il rapporto mensile sul petrolio dell'Aie. Sul fronte emissioni, il Tesoro oggi offrirà in asta Btp per 5,75 miliardi.