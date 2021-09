Valeria Panigada 2 settembre 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di indicazioni. Nel corso della mattina verranno diffusi i prezzi alla produzione nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, la bilancia commerciale e gli ordini di fabbrica. Per quanto riguarda l'Italia, si segnala che oggi il premier Mario Draghi riunirà il Consiglio dei ministri per il decreto sulle infrastrutture, poi si recherà a Marsiglia per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron.