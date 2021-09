Valeria Panigada 1 settembre 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna ed Eurozona. In uscita anche la disoccupazione in Italia e nell'Eurozona e le immatricolazioni auto in Italia. Dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp dei nuovi occupati nel settore privato, come anticipazione dei dati sul mercato del lavoro di venerdì, e gli indici Pmi e Ism per il settore manifatturiero. Attenzione anche alla riunione dell'Opec+, che dovrà decidere se modificare o confermare l’attuale incremento mensile di 400.000 b/g.