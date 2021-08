Valeria Panigada 31 agosto 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Giornata ricca di indicazioni e appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la diffusione del tasso di disoccupazione in Germania, il Pil dell'Italia relativo al secondo trimestre (lettura finale) e l'inflazione di Francia, Italia ed Eurozona, che dovrebbe evidenziare una decisa accelerazione in scia anche ad un effetto confronto dei saldi (avvenuti lo scorso anno ad agosto) in Italia e Francia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà la fiducia dei consumatori. Sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta Btp e Ccteu.