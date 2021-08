Valeria Panigada 30 agosto 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto scarno di indicazioni e con la Borsa di Londra chiusa per festeggiare il Bank Holiday. Tra i dati, l'agenda macro di oggi prevede l'inflazione in Spagna e Germania e le vendite di case in corso negli Stati Uniti.Guardando all'intera settimana, l’attenzione sarà quasi interamente incentrata sui dati macro in arrivo dagli Usa ed in particolare quello sul mercato del lavoro di agosto, in uscita venerdì. Importante anche la pubblicazione degli indici Ism e della fiducia dei consumatori, entrambi attesi in lieve rallentamento, in scia probabilmente all’aumento dei casi di contagi Covid legati alla variante Delta. In arrivo anche il dato sull’inflazione preliminare dell’Eurozona, che dovrebbe evidenziare una decisa accelerazione.