Valeria Panigada 27 agosto 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dal discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. L'intervento, previsto nel pomeriggio italiano, sarà seguito da vicino dagli operatori per cercare di carpire qualche indicazione sulle prossime mosse della banca centrale americana, e in particolare su tempi e modi della riduzione degli acquisti (il cosiddetto tapering)."Le nostre attese sono per un nulla di fatto - segnala Filippo Diodovich, Market Strategist di IG - Powell cercherà di prendere ancora tempo prima di annunciare l’inizio del processo di riduzione degli stimoli monetari. I timori sulla diffusione della variante delta e i problemi economici che potrebbe causare nei prossimi trimestri suggeriscono che il presidente della FED possa prolungare l’atteggiamento “wait and see” della Fed".L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina gli indici di fiducia in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie, oltre che la lettura finale della fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.