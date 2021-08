Valeria Panigada 25 agosto 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la diffusione dell'indice Ifo in Germania, previsto in calo, che fornirà indicazioni sulla fiducia delle imprese tedesche. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo gli ordini di beni durevoli. Sul fronte emissioni, è in programma l'asta di Treasury Usa a 5 anni per un importo complessivo di 61 miliardi di dollari.