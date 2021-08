Valeria Panigada 5 agosto 2021 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con gli ordini all'industria in Germania e la produzione industriale in Francia, per poi proseguire con la decisione di politica monetaria della Bank of England (BoE). Si segnala anche la pubblicazione da parte della Bce del suo consueto bollettino economico. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno la bilancia commerciale e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. A livello societario prosegue spedita la stagione dei conti con i risultati di Unipol, Bpm, Mps e Pirelli.