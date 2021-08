Valeria Panigada 4 agosto 2021 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto densa di appuntamenti, con la pubblicazione dell'indice Pmi servizi delle principali economie europee, dell'intera Eurozona e degli Stati Uniti, dopo quello cinese. In calendario anche i dati sulle vendite al dettaglio in Italia e nell'Eurozona, oltre che il sondaggio ADP sulla variazione degli occupati negli Usa, come anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro di venerdì. Giornata intensa anche sul fronte societario, dove sono attese numerose trimestrali, tra cui spiccano quelle di Atlantia, Bper, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane. Infine, si ricorda che in serata il ministro dell'Economia Daniele Franco verrà sentito in Parlamento sull'ipotesi di integrazione UniCredit-Mps.