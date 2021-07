Valeria Panigada 30 luglio 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è fitta di appuntamenti, così come quella societaria. Tra i dati, si segnala l'uscita del Pil relativo al secondo trimestre di Italia, Germania e Spagna, l'inflazione a luglio in Italia ed Eurozona, occupati e disoccupati a giugno in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffusi il reddito e la spesa delle famiglie. Infine, per la Germania è in programma la possibile revisione del rating da parte di Moody's. Giornata intensa anche sul fronte societario dove sono attesi i conti di A2A, Cnh Industrial, Nexi, Saipem e Unicredit.