Valeria Panigada 29 luglio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diverse importanti indicazioni. Nel corso della mattina verranno diffusi vari indici di fiducia nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dalla Germania giungerà l'aggiornamento sull'inflazione a luglio. Dagli Stati Uniti in arrivo il Pil relativo al secondo trimestre dell'anno, oltre che le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Sul fronte emissioni, il Tesoro sarà impegnato oggi nell'asta di Btp a 10 anni per un importo massimo di 3 miliardi e Ccteu fino a 1,25 miliardi. Intenso anche il calendario a livello societario con i conti di Azimut, Enel, Eni, Fincantieri, Leonardo, Mediobanca, Saipem, Snam, Terna, UniCredit e Webuild. Negli Usa sono in programma i conti di Amazon.