Valeria Panigada 26 luglio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la pubblicazione in Germania dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese, e nel pomeriggio negli Stati Uniti le vendite di nuove case.Tra gli appuntamenti macro di spicco della settimana si segnala il Pil, con le letture relative al secondo trimestre che giungeranno sia dagli Usa che dall’Eurozona. Da tenere sotto osservazione anche la riunione Fed, in agenda mercoledì, con il tapering che dovrebbe essere al centro della discussione all’interno del board, anche se molto probabilmente non verrà presa nessuna decisione in attesa delle nuove indicazioni (in arrivo nella prima settimana di agosto) sullo stato di salute del mercato del lavoro.Settimana densa anche di trimestrali. Negli Usa, sarà il turno dei colossi del tech quali Amazon, Apple, Facebook e Microsoft. La stagione dei conti prenderà il via anche in Italia, con i conti di circa la metà delle società del Ftse Mib.