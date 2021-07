Valeria Panigada 15 luglio 2021 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati della Cina, giunti nella notte, l'agenda macro di oggi prevede un aggiornamento sul mercato del lavoro in Gran Bretagna, oltre che l'inflazione e il debito pubblico in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, l'indice Philadelphia Fed e la produzione industriale. Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, presenterà alla Camera il rapporto semestrale sulla politica monetaria. Infine, si segnala la pubblicazione del rapporto mensile sul mercato del petrolio da parte dell'Opec.