Valeria Panigada 9 luglio 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da alcune indicazioni. Dopo i dati giunti dalla Cina su inflazione e produzione, l'agenda macro di oggi prevede la produzione industriale in Italia. L'Istat pubblicherà anche la nota mensile sull'economia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo le scorte all'ingrosso. Ul fronte e missioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot annuali per 7,5 miliardi. Tra gli appuntamenti, si segnala che a Venezia si apre la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze e dei banchieri centrali del G20.