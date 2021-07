Valeria Panigada 6 luglio 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina in Germania l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, relativo al mese di luglio. In uscita anche le vendite al dettaglio nell'Eurozona, che daranno una indicazione sull'andamento dei consumi. Dagli Stati Uniti atteso l'indice Pmi servizi di Markit e l'indice Ism non manifatturiero. Questa mattina, l'RBA – Reserve Bank of Australia, banca centrale dell'Australia – ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni.