Valeria Panigada 29 giugno 2021 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto povera di appuntamenti. Si segnala soltanto l'inflazione in Germania relativa al mese di giugno e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, entrambi in uscita nel pomeriggio. I mercati guardano ancora all'evoluzione della pandemia e in particolare alla diffusione della nuova variante.