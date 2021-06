Valeria Panigada 22 giugno 2021 - 08:10

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sul fatturato industriale dell'Italia, mentre nel pomeriggio verranno diffuse le vendite di case esistenti negli Usa, oltre che la stima flash sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona. Tra gli appuntamenti della giornata, si segnala il discorso di Jerome Powell, governatore della Fed, al Congresso. Attenzione anche agli interventi dei due membri della Fed Daly (votante) e Mester (non votante). Per quanto riguarda l'Italia, il presidente del Consiglio Mario Draghi riceverà la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, per il via libera al Recovery plan italiano. A livello societario, oggi è in programma la presentazione del piano strategico di Illimity.