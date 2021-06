Valeria Panigada 21 giugno 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni macro. L'agenda macro di oggi non prevede alcuna indicazione di rilievo. Tra gli appuntamenti, si segnala il discorso di James Bullard, il falco della Fed, dopo le dichiarazioni sul prossimo inizio del tapering, e l'intervento di Christine Lagarde, presidente della Bce, al parlamento europeo.Nel corso della settimana l'attenzione sarà focalizzata sui Pmi manifatturiero e servizi preliminari di giugno per le principali economie. In area euro è atteso anche l'indice di fiducia degli imprenditori tedeschi, mentre negli Usa, sono attesi i dati su redditi e consumi delle famiglie utili per capire la propensione di spesa dei consumatori. Da seguire anche l’indice dei prezzi Pce, variabile di riferimento della Fed.Sul fronte banche centrali, ci sarà la riunione della BoE da cui non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, ma sarà importante seguire i consensi all'interno del board sul sostegno monetario. Dalla Fed è atteso il discorso di Jerome Powell davanti al Congresso, importante per cogliere eventuali indicazioni sulla riduzione degli stimoli monetari.