28 maggio 2021

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da diverse indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'inflazione e il Pil trimestrale della Francia, oltre che vari indici di fiducia nell'Eurozona. Dagli Stati Uniti in arrivo la bilancia commerciale, i redditi e le spese delle famiglie e il Pce core, indicatore dell'andamento dei prezzi tenuto sotto osservazione dalla Federal Reserve per la sua politica monetaria. Tra gli appuntamenti si segnala anche la presentazione del budget fiscale 2022 di Biden, mentre Draghi e Merkel apriranno i lavori del Global Solution Summit. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Btp e Ccteu fino a 8,5 miliardi. A livello societario, in agenda le assemblee di Poste e Enav, mentre il Cda di Cattolica ha approvato i conti.