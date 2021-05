Valeria Panigada 19 maggio 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Inprimo piano oggi le banche centrali con la Bce che pubblicherà il suo Financial Stability Review, mentre in serata la Fed diffonderà i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria. Nel corso della giornata poi sono previsti per la Bce gli interventi di Lane (capo economista) e di Enria a un meeting sui crediti a rischio, mentre per la Fed è in programma una intervista a Bloomberg del membro votante Bostic. Intanto questa mattina è giunto dalla Gran Bretagna l'aggiornamento sull'inflazione che ad aprile si è attestata all'1,5% su base annua, in rialzo rispetto allo 0,7% precedente e oltre le attese ferme all'1,4%. Sul fronte politico italiano, oggi alla Camera si vota il via libera definitivo al Dl sostegni. A livello societario, in uscita i conti di Tim. In agenda anche l'assemblea di Leonardo. Da monitorare anche il comparto auto, con i dati sulle immatricolazioni in Europa.