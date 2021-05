Valeria Panigada 10 maggio 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione dell'indice Sentix, sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona. A livello societario, prosegue la stagione dei conti con le trimestrali di Brembo, Digital Bros, Fiera Milano, Giglio Group, illimity Bank, PharmaNutra e Valsoia.Nella settimana che prendei il via oggi l’attenzione sarà quasi interamente incentrata sui dati macro che giungeranno dagli Stati Uniti e in particolare sull’inflazione di aprile che è attesa accelerare al 3,6%. "Importante - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - sarà soprattutto valutare la reazione dei mercati nel caso in cui il dato dovesse risultare, come già accaduto a marzo, superiore alle attese". Da monitorare anche il dato sulle vendite al dettaglio dopo il forte rialzo registrato a marzo in scia all’arrivo degli assegni/accrediti del piano Biden da 1.900 miliardi di dollari.In Eurozona verrà pubblicato l’indice Zew (indice del sentiment degli investitori) che dovrebbe evidenziare un ulteriore miglioramento, mentre la Commissione Europea renderà note le nuove stime economiche.