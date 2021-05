Valeria Panigada 7 maggio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio italiano verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls) e l'andamento dei salari negli Stati Uniti relativi al mese di marzo. Tra gli altri dati, l'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina le vendite al dettaglio in Italia, che suggeriranno i consumi interni. Per la Bce è in programma un discorso di Christine Lagarde. Infine, in serata attenzione a Moody's che si pronuncerà sul rating del debito sovrano dell'Italia. A livello societario, in evidenza i conti di Bper Banca.