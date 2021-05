Valeria Panigada 5 maggio 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania e dell'intera Eurozona. Dalla zona euro in arrivo anche i prezzi alla produzione. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio ADP sull'occupazione, in anticipo ai dati sul lavoro di venerdì, e l'indice Ism non manifatturiero. In programma anche i discorsi di Lane della Bce e Evans della Fed. A livello societario, oggi sono attesi i conti di Stellantis, Intesa Sanpaolo e Unicredit.