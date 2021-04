Valeria Panigada 23 aprile 2021 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Oggi è la giornata degli indici Pmi. Secondo quanto previsto dall'agenda macro di oggi, nel corso della mattina verranno diffusi gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Gran Bretagna ed intera Eurozona relativi al mese di aprile, in lettura preliminare. A metà seduta la Banca centrale della Russia annuncerà la sua decisione di politica monetaria, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i Pmi e le vendite di nuove case. Tra gli altri appuntamenti si segnala la revisione del rating di S&P sull'Italia e la chiusura del collocamento del nuovo Btp Futura. A Roma è in programma la riunione del Consiglio dei ministri sul Recovery plan. A livello societario, prosegue la stagione degli utili con i conti di Air Liquid e Suez in Europa e di American Express negli Usa. A Piazza Affari, in evidenza il termine dell'offerta di Credit Agricole Italia sul Credito Valtellinese.