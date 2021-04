Valeria Panigada 20 aprile 2021 - 08:00

L'agenda macro di oggi si è aperta con la decisione della People's Bank of China di lasciare invariati i tassi a 1 e 5 anni per il 12esimo mese consecutivo. Prima della partenza delle Borse europee, verranno diffusi i prezzi alla produzione in Germania, oltre che il tasso di disoccupazione e di inflazione in Gran Bretagna. In calendario anche le previsioni dell'Aie sulla domanda di energia. E' atteso anche il pronunciamento dell'Ema sul vaccino Johnson&Johnson in relazione ai casi di trombosi. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali americane, con i conti di J&J, Netflix, Procter&Gamble e Philip Morris. Sul fronte emissioni, continua il collocamento del Btp Futura dedicato al retail.