Valeria Panigada 14 aprile 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina il dato sulla produzione industriale nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati sulle scorte di greggio. In serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. Previsto anche un discorso del governatore Jerome Powell all'Economic Club a Washington e dei membri Fed Williams e Clarida. L'attenzione sarà rivolta anche alla campagna vaccinale dopo il momentaneo stop negli Usa al vaccino Johnson & Johnson. Ma anche al fronte societario, dove oggi prenderà il via la nuova stagione dei conti, con i risultati delle big bank di Wall Street. In particolare sono attese le trimestrali di Jp Morgan, Goldman Sach e Wells Fargo. In Italia il Governo lavora sulla definizione del nuovo scostamento di bilancio e il varo del Def 2021, che potrebbe essere presentato oggi alla Camera.