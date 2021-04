Valeria Panigada 12 aprile 2021 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione delle vendite al dettaglio nell'Eurozona. In Italia il governo Draghi lavora al Documento di Economia e Finanza e alla nuova richiesta di scostamento di bilancio attesa per i prossimi giorni.In questa settimana l’attenzione sarà incentrata su alcuni importanti dati macro che giungeranno dagli Usa e dalla Cina. Negli Stati Uniti il dato più atteso è quello sull’inflazione di marzo, in uscita domani, che dovrebbe evidenziare una forte accelerazione, tornando abbondantementesopra il 2%. In Cina, importante sarà anche il dato sul Pil del primo trimestre.Da notare inoltre che questa settimana vedrà partire la stagione delle trimestrali negli Usa, con le Big del settore finanziario chepubblicheranno i conti del primo trimestre.