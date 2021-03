Valeria Panigada 31 marzo 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati giunti dalla Cina (il Pmi manifatturiero) e dal Giappone (la produzione industriale), l'agenda macro di oggi prevede l'inflazione in Francia, la disoccupazione in Germania e l'inflazione in Italia e in tutta l'Eurozona. I prezzi al consumo nell'area euro dovrebbero balzare a marzo all'1,4% annuo, dallo 0,9% precedente. Nel pomeriggio dagli Usa giungerà il sondaggio Adp sui nuovi occupati, come anticipazione dei dati sul mercato del lavoro, in uscita venerdì. Atteso anche il nuovo piano sulle infrastrutture del presidente Joe Biden.