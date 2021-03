Valeria Panigada 26 marzo 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da alcune indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania. In uscita anche la fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie americane e la fiducia dei consumatori secondo l'università del Michigan. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot semestrali per 6 miliardi.