Valeria Panigada 19 marzo 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Dopo la Fed e la Bank of England, oggi è il turno della Bank of Japan, che ha lasciato fermi i tassi, come da attese. Prevista nel corso della mattina anche la riunione della banca centrale russa, che dovrebbe confermare i tassi di interesse al 4,25%. Tra i dati, l'agenda macro di oggi non prevede alcuna indicazione di rilievo. Tra gli appuntamenti, si segnala quello con la Security Review Commission americana che presenterà il rapporto annuale sulla sicurezza nazionale e la relazione tra Usa e Cina.