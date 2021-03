Valeria Panigada 12 marzo 2021 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da alcune indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede prima dell'avvio delle Borse europee il Pil e la produzione industriale in Gran Bretagna, oltre che l'inflazione in Germania. Nel corso della mattina verrà diffusa la produzione industriale dell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i prezzi alla produzione e la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. A livello societario prosegue la stagione dei conti con la diffusione dei risultati di diverse società quotate a Piazza Affari, tra cui Saipem. Sul fronte politico, oggi si riunirà il Consiglio dei ministri per decidere su nuove possibili misure restrittive al fine di contenere la diffusione del Covid-19.