Valeria Panigada 18 febbraio 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti soprattutto Oltreoceano. Nel pomeriggio giungeranno dagli Stati Uniti le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, e le indicazioni sul mercato immobiliare, con i permessi edilizi e le nuove costruzioni. Per quanto riguarda l'Eurozona, verrà diffusa la fiducia dei consumatori. La Bce pubblicherà oggi i verbali dell'ultima riunione, mentre la Banca centrale della Turchia annuncerà la sua decisione sui tassi. Sul fronte politico in Italia, oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi presenzierà al dibattito sulla fiducia alla Camera da cui si attende l'ultimo via libera al governo. A livello societario, oggi sono attesi i conti di Campari e Moncler.