Valeria Panigada 16 febbraio 2021 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sulla bilancia commerciale dell'Italia, a cui seguirà il Pil e l'occupazione dell'Eurozona. Ma l'attesa maggiore è per l'indice Zew tedesco, che misura la fiducia delle imprese in Germania. tra gli appuntamenti, si segnala la videoconferenza informale dei ministri dell'economia e delle finanze, per l'Italia parteciperà il neo ministro Daniele Franco.