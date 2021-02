Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 08:07

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti. Si inizierà questa mattina con le vendite al dettaglio nell'Eurozona, per avere una indicazione sull'andamento dei consumi, per poi proseguire nel pomeriggio con le richieste di sussidio di disoccupazione e gli ordinativi industriali negli Stati Uniti. Attenzione anche alle banche centrali, con la Bce che pubblicherà il suo bollettino economico e la Bank fo England che annuncerà la sua decisione di politica monetaria. In Italia l'attenzione rimane rivolta al fronte politico, con l'avvio alla Camera delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi a formare un nuovo governo.